В Індонезії через цунамі загинули 62 людини, сотні поранених, - ОНОВЛЕНО

На островах Ява і Суматра в Індонезії внаслідок цунамі загинули 62 особи.

З посиланням на урядові джерела агентство повідомляє, що цунамі обрушилося на райони навколо Зондської протоки в суботу, 22 грудня, близько 21:30 за місцевим часом. Його причиною став гігантський зсув у морі, спричинений виверженням вулкана Каракатау, повідомляє Reuters.

Через стихію 585 осіб отримали травми і поранення, двоє вважаються зниклими без вести. Тисячі людей залишилися без даху над головою, постраждали сотні будинків і готелів на узбережжі.

Екстрені служби надають допомогу постраждалим. За оцінками влади, кількість жертв стихійного лиха зростатиме.

Оновлення: Кількість жертв цунамі в Індонезії зросла до 222 осіб. Про це повідомляє AFP, посилаючись на дані офіційних джерел.

Від цунамі постраждали регіони в районі Зондської протоки, що з'єднує Яванське море з Індійським океаном і розташований між островами Ява і Суматра. Найбільше постраждав округ Пандегланг на острові Ява.

Ймовірною причиною цунамі стало виверження вулкан Анак-Кракатау, який з'явився на місці вулкана Кракатау, - він був зруйнований в результаті катастрофічного виверження 1883 року. Вулкан частково знаходиться під водою, тому його виверження призводять до формування хвиль.

Нагадаємо, 16 грудня в індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 6,1 - обійшлося без жертв і матеріальної шкоди.