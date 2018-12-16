В Індонезії стався потужний землетрус

В індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 6,1 - обійшлося без жертв і матеріальної шкоди.

"Сильний землетрус обрушився на найбільш східну провінцію Індонезії Папуа", - повідомляє AP.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,1 стався на глибині 61 км. Епіцентр знаходився приблизно в 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура.

Повідомлень про травми серед населення не надходило.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.