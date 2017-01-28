ПОЛІТИКА НОВИНИУ провінції Салах-ед-Дін на півночі Іраку прогримів вибух, внаслідок якого загинули троє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іраку прогримів вибух у районі, який підконтрольний бойовикам "Ісламської держави"
Шість осіб отримали поранення
Фото:112.ua
Біля дороги, якою мирні жителі намагалися залишити райони, підконтрольні бойовикам "Ісламської держави", спрацював вибуховий пристрій, повідомляє телеканал As Sumaria.
У результаті вибуху щонайменше три людини загинули і шість отримали поранення.
Нагадаємо, що у північно-центральній частині Іраку виявили масове поховання, ймовірних жертв "Ісламської держави". Із могили на території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 01 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: