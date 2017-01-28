В Іраку прогримів вибух у районі, який підконтрольний бойовикам "Ісламської держави" Шість осіб отримали поранення

У провінції Салах-ед-Дін на півночі Іраку прогримів вибух, внаслідок якого загинули троє людей.

Фото:112.ua

Біля дороги, якою мирні жителі намагалися залишити райони, підконтрольні бойовикам "Ісламської держави", спрацював вибуховий пристрій, повідомляє телеканал As Sumaria. У результаті вибуху щонайменше три людини загинули і шість отримали поранення. Нагадаємо, що у північно-центральній частині Іраку виявили масове поховання, ймовірних жертв "Ісламської держави". Із могили на території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію