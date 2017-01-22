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В Іраку знайшли місце масових поховань ймовірних жертв ІДІЛ

На території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих
У північно-центральній частині Іраку виявили масове поховання, ймовірних жертв "Ісламської держави".
В Іраку знайшли місце масових поховань ймовірних жертв ІДІЛ Фото: dw.com

Із могили на території президентського палацу в Тікріті витягли 89 тіл загиблих, повідомляє DW.

Жертви могли були захоплені під час втечі з військової бази неподалік у середині 2014 року, коли "Ісламська держава" встановила контроль над значною частиною півночі і сходу Іраку.

Тоді ісламісти заявили, що стратили близько 1700 солдатів неприйнятної для них шиїтської гілки ісламу, тоді як 800 солдатів-сунітів начебто "помилували".

Варто зауважити, що Тікріт був звільнений від ІДІЛ у березні 2015 року. Під час розслідування правозахисники з організації Human Rights Watch з'ясували, що масові страти відбувалися у палацовому комплексі. Після вигнання ІДІЛ у місті виявили вже декілька масових поховань.

Нагадаємо, що в провінції Кіркук на півночі Іраку бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) убили 85 місцевих жителів.

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