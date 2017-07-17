CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБрат президента Ірану Хасана Роухані Хуссейн Ферейдун заарештований за підозрою у фінансових злочинах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані заарештували брата президента за корупцію
Хуссейн Ферейдун був спецпосланцем іранського президента на переговорах щодо ядерної програми країни
Фото: Raheb Homavandi /TIMA / Reuters
"Численні розслідування проводилися відносно цієї людини, розслідування велися і щодо інших людей, деякі з яких під вартою", - наводить портал Iran Front Page слова представника іранського суду.
"Вчора він був відпущений під заставу, але так як не виконав його умов, був поміщений під варту", - додав він.
Інші подробиці поки не наводяться.
Нагадаємо, що згідно з результатами підрахунку майже 100% бюлетенів, президентом Ірану, на останніх виборах у травні, став нинішній глава держави Хасан Роухані.
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