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В Ірландії більшість громадян підтримала легалізацію абортів

30,6% опитаних хочуть, аби чинна заборона на аборти залишилась у силі
За даними екзит-полів, більшість ірландців на референдумі 25 травня підтримали лібералізацію законодавства про заборону абортів у країні.
В Ірландії більшість громадян підтримала легалізацію абортів Фото: з вільних джерел

Опитування The Irish Times and RTÉ свідчить, що понад 69% ірландців підтримують зміни до Конституції, яка фактично забороняє зупиняти вагітність, окрім деяких винятків, - повідомляє BBC.

30,6% опитаних хочуть, аби чинна заборона на аборти залишилась у силі.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який є прихильником скасування заборони, заявив, що країна, схоже, здійснила "історичний крок".

На референдумі в ірландців запитували, прагнуть вони змінити чи залишити у силі частину Конституції, відому як Восьму поправку, яка прирівнює право на життя ненародженої дитини до права на життя вагітної жінки. 

Як повідомляв iPress.ua, уряд Ірландії погодився провести в країні референдум щодо скасування заборони на аборти.

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26 05 2018 11:57
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