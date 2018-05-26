В Ірландії більшість громадян підтримала легалізацію абортів
Опитування The Irish Times and RTÉ свідчить, що понад 69% ірландців підтримують зміни до Конституції, яка фактично забороняє зупиняти вагітність, окрім деяких винятків, - повідомляє BBC.
30,6% опитаних хочуть, аби чинна заборона на аборти залишилась у силі.
Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який є прихильником скасування заборони, заявив, що країна, схоже, здійснила "історичний крок".
На референдумі в ірландців запитували, прагнуть вони змінити чи залишити у силі частину Конституції, відому як Восьму поправку, яка прирівнює право на життя ненародженої дитини до права на життя вагітної жінки.
Як повідомляв iPress.ua, уряд Ірландії погодився провести в країні референдум щодо скасування заборони на аборти.
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