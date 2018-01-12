В Іспанії до регіонального парламенту вперше з часів Франко можуть потрапити ультраправі Партія має ультраправі погляди, є противником розселення мігрантів, поширення ісламу і боротьби за незалежність Каталонії

В Іспанії в один із регіональних парламентів може потрапити партія з ультраправими поглядами вперше за 43 роки.

Фото: reuters.com

В автономній спільноті Андалусія в Іспанії (столиця - Севілья) політична партія Vox може отримати до п'яти місць в регіональному парламенті, повідомляє The Times. Якщо члени партії пройдуть до місцевого парламенту, це буде перше потрапляння ультраправих депутатів до органу влади за 43 роки - від падіння режиму Франциско Франко. Нагадаємо, що за даними ООН, в іспанський анклав Мелілья та розташовану поряд Сеуту від початку року потрапили вже понад 6000 мігрантів. За оцінками Верховного комісаріату ООН у справах біженців, більшість із прибулих до Іспанії – чоловіки, здебільшого з Гвінеї, Малі та Марокко.

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