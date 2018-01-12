ПОЛІТИКА НОВИНИВ Іспанії в один із регіональних парламентів може потрапити партія з ультраправими поглядами вперше за 43 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії до регіонального парламенту вперше з часів Франко можуть потрапити ультраправі
Партія має ультраправі погляди, є противником розселення мігрантів, поширення ісламу і боротьби за незалежність Каталонії
Фото: reuters.com
В автономній спільноті Андалусія в Іспанії (столиця - Севілья) політична партія Vox може отримати до п'яти місць в регіональному парламенті, повідомляє The Times.
Якщо члени партії пройдуть до місцевого парламенту, це буде перше потрапляння ультраправих депутатів до органу влади за 43 роки - від падіння режиму Франциско Франко.
Нагадаємо, що за даними ООН, в іспанський анклав Мелілья та розташовану поряд Сеуту від початку року потрапили вже понад 6000 мігрантів. За оцінками Верховного комісаріату ООН у справах біженців, більшість із прибулих до Іспанії – чоловіки, здебільшого з Гвінеї, Малі та Марокко.
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01 12 2018 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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