В іспанській столиці заборонили проїзд старим авто із високим забрудненням у центрі міста

Жорсткі заходи означають, що автомобілістам доведеться перевірити викиди своїх транспортних засобів, а найстаріші та найбільш забруднюючі транспортні засоби заборонені у центрі міста

Іспанська влада запровадила нові обмеження на рух в центрі столиці країни, Мадриді, спрямовані на зменшення забруднення повітря на 40%.

Водії, що потрапляють у визначену зону із порушенням правил, повинні сплатити штраф у розмірі 90 євро, повідомляє ВВС.

Цей крок також має допомогти знизити рівень шуму та заохочувати використання велосипедів у місті.

Мадридська міська рада оцінює, що проект вплине на близько 20% автомобілів, які в’їжджають у центр міста.

Обмеження для тих, хто потрапляє до визначеної зони низької емісії, можуть відрізнятися залежно від типу автомобіля та його "етикетки", що видається після перевірки на викиди. Наприклад, гібридним автомобілям з "еко-міткою" дозволяють вільно їздити в центрі та користуватися автостоянками без обмежень у часі.

Нагадаємо, що українська столиця - Київ посів 100-те місце у рейтингу найзабрудненіших міст світу. У Pollution Index 2018 Mid-Year Київ отримав 67,55 балів за індексом забруднення. Показник забруднення довкілля становить 118,45.

Перше місце у рейтингу дісталося місту Тетово (Македонія). Його індекс забруднення – 97,57. Другим стало Катманду (Непал) – 96,05. На третьому місці – індійське місто Фарідабад – 95,69.

На одному рівні з Києвом за забрудненням Рим (101 місце) та Барселона (103 місце). Москва стала 119, а Нью-Йорк 144.

Рейтинг Pollution Index Mid-Year складають раз на півроку. Експерти беруть у розрахунок якість повітря і питної води, загальне забруднення води, ситуацію з вивезенням сміття, суб’єктивне сприйняття екологічної ситуації в місті з боку жителів, рівень шуму, наявність парків і зелених зон.