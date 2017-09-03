В Італії обвалився міст: двоє загиблих, - ВІДЕО

Руйнування зачепило тимчасову споруду, яка підтримувала міст, - повідомляє BBC з посиланням на італійських чиновників, внаслідок руйнування загинуло двоє людей.

Жертви перебували в автівці Nissan Qashqai під мостом, коли він обвалився на ту ділянку дороги, яка проходить між Лорето і Південною Анконою.

Фото:POLIZIA DE STATO

Загиблими виявилося подружжя родом з провінції Асколі Пічено.

Також травми отримали двоє румунських заробітчан.

Міст закритий для руху транспорту, проводяться ремонтні роботи.

Свідок на ім'я Франческо розповів, що руйнування було раптовим і жінка-водій, яка їхала перед ним, загальмувала і зупинилася за 10 м від зруйнованого моста.

"Ми були врятовані дивом", - сказав він.