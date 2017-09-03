В Італії обвалився міст: двоє загиблих, - ВІДЕО
Руйнування зачепило тимчасову споруду, яка підтримувала міст, - повідомляє BBC з посиланням на італійських чиновників, внаслідок руйнування загинуло двоє людей.
Жертви перебували в автівці Nissan Qashqai під мостом, коли він обвалився на ту ділянку дороги, яка проходить між Лорето і Південною Анконою.
Фото:POLIZIA DE STATO
Загиблими виявилося подружжя родом з провінції Асколі Пічено.
Також травми отримали двоє румунських заробітчан.
Міст закритий для руху транспорту, проводяться ремонтні роботи.
Свідок на ім'я Франческо розповів, що руйнування було раптовим і жінка-водій, яка їхала перед ним, загальмувала і зупинилася за 10 м від зруйнованого моста.
"Ми були врятовані дивом", - сказав він.
Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає.
Раніше,у результаті обвалення моста на острові Балі щонайменше вісім людей загинуло, ще 30 отримали травми.
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