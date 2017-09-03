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В Італії обвалився міст: двоє загиблих, - ВІДЕО

В результаті обвалення мосту загинула подружня пара
Автомагістральний міст обвалився недалеко від північно-східної частини італійського міста Анкона.
В Італії обвалився міст: двоє загиблих, - ВІДЕО Фото:POLIZIA DE STATO

Руйнування зачепило тимчасову споруду, яка підтримувала міст, - повідомляє BBC з посиланням на італійських чиновників, внаслідок руйнування загинуло двоє людей.

Жертви перебували в автівці Nissan Qashqai під мостом, коли він обвалився на ту ділянку дороги, яка проходить між Лорето і Південною Анконою.

Фото:POLIZIA DE STATO

Загиблими виявилося подружжя родом з провінції Асколі Пічено.

Також травми отримали двоє румунських заробітчан.

Міст закритий для руху транспорту, проводяться ремонтні роботи.

Свідок на ім'я Франческо розповів, що руйнування було раптовим і жінка-водій, яка їхала перед ним, загальмувала і зупинилася за 10 м від зруйнованого моста.

"Ми були врятовані дивом", - сказав він.

 

Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мостувнаслідок обвалу постраждалих немає.

Раніше,у результаті обвалення моста на острові Балі щонайменше вісім людей загинуло, ще 30 отримали травми.

 
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09 03 2017 21:48
ТЕГИ: Італія, міст
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