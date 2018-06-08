Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Італії перекинувся автобус: 11 загиблих

Всі загиблі були вихідцями з країн Африки
В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі.
В Італії перекинувся автобус: 11 загиблих Фото: ANSA

Аварія сталася біля населеного пункту Лесіна, повідомляє агентство ANSA.

Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.

У результаті зіткнення загинули 11 людей. Всі вони були вихідцями з країн Африки.

Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки отримали поранення. Їхньому життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, що на Волині перекинувся автобус з туристами з Білорусі, які їхали на відпочинок до Болгарії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.