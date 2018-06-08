В Італії перекинувся автобус: 11 загиблих

Всі загиблі були вихідцями з країн Африки

В Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі.

Аварія сталася біля населеного пункту Лесіна, повідомляє агентство ANSA.

Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.

У результаті зіткнення загинули 11 людей. Всі вони були вихідцями з країн Африки.

Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки отримали поранення. Їхньому життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, що на Волині перекинувся автобус з туристами з Білорусі, які їхали на відпочинок до Болгарії.