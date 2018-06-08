CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Італії в районі муніципалітету Фоджа (Апулія) перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії перекинувся автобус: 11 загиблих
Всі загиблі були вихідцями з країн Африки
Фото: ANSA
Аварія сталася біля населеного пункту Лесіна, повідомляє агентство ANSA.
Мікроавтобус з болгарською реєстрацією, який перевозив сезонних робітників після роботи у полі, врізався у вантажівку з борошном.
У результаті зіткнення загинули 11 людей. Всі вони були вихідцями з країн Африки.
Ще троє людей, в тому числі водій вантажівки отримали поранення. Їхньому життю ніщо не загрожує.
Нагадаємо, що на Волині перекинувся автобус з туристами з Білорусі, які їхали на відпочинок до Болгарії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 08 2018 19:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро