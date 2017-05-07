В Італії у ході спецоперації заарештовано понад 80 мафіозі

Італійська поліція проводить спеціалізовану операцію по боротьбі з мафією на півдні країни, в результаті якої затримано 116 членів мафіозних структур.

Про це повідомляє La Republica.

"Члени 24 мафіозних кланів, у тому числі "Ндрангети" та "Коза Ностри", опинилися під арештом. Метою спецоперації є затримання 116 представників кримінальних угруповань. В операції беруть участь понад 1 тис. поліцейських, на пошук укриттів мафії кинуті спеціальні сили", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, в провінції Апулія було затримано 27 осіб. Серед них виявилися мери двох міст - мер Аветрані (провінція Апулія) Антоніо Міна і мер Еркьє Джузеппе Маргеріті (провінція Салерно). Крім того, ще 54 людини, яких підозрюють у зв'язках з угрупованням одного з ватажків "Коза Ностри" Бенедетто Сантапаоли, затримані в провінції Катанія.

Ордери на затримання, видані італійськими судами, стосуються таких злочинів, як вимагання, хабарництво, злодійство, відмивання грошей, напади на людей, незаконне зберігання вогнепальної зброї та наркоторгівля.

Нагадаємо, раніше італійська поліція затримала 57-річного Стефана Цернетича, який кілька років поспіль видавав себе за принца Чорногорії Стефана Црноєвича.