В Італії відкривається 75-й Венеціанський кінофестиваль

На італійському острові Лідо сьогодні відкривається 75-й Венеційський кінофестиваль.

Відкривати фестиваль буде картина "Людина на Місяці" режисера Дем'єна Шазелла. Він зняв байопік про Ніла Армстронга, головну роль у картині виконав Раян Гослінг. Стрічка розповість не тільки і не стільки про перший політ на Місяць, скільки про те, якою ціною астронавта дався маленький крок, який став величезним стрибком для всього людства, повідомляє прес-служба фестивалю.

Шазелл раніше вже представляв у Венеції свою роботу "Ла-Ла-Ленд", за яку удостоєний "Оскара".

Усього в основному конкурсі представлять 21 фільм. У змаганні беруть участь картини зі США, з Італії, Франції, Мексики, Німеччини, Норвегії, Великобританії, Австралії, Угорщини, Японії. Свої проекти представлять Йоргос Лантімос, Альфонсо Куарон, брати Коени, Лука Гуаданьїно, Пол Грінграсс та інші.

Фестиваль триватиме до 8 вересня. За підсумками конкурсу будуть вручені кілька призів: "Золотий лев" - найкращій картині, "Срібний лев" - за найкращу режисуру, два "Кубки Вольпі" - найкращому акторові і найкращій актрисі, приз Озелла - за найкращий сценарій, приз Марчелло Мастроянні - найкращому молодому актору чи актрисі, спеціальний приз журі.

Сучасні правила фестивалю не дозволяють ділити премії між декількома фільмами.

Журі основного конкурсу очолив мексиканський режисер Гільєрмо Дель Торо. Разом з ним судити картини будуть актриса Наомі Воттс, актор і режисер Крістоф Вальц, режисер, актор і сценарист Тайка Вайтіті, режисер і сценарист Паоло Дженовезе, режисер, сценарист і продюсер Малгожата Шумовська та інші.

Нагадаємо, 75-й Венеційський кінофестиваль оголошує свою програму. Новий фільм Сергія Лозниці "Процес" покажуть поза конкурсом.