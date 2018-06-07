В Італії затримали українську яхту, під зав'язку забиту мігрантами
Розкрити злочинну схему вдалося завдяки українським прикордонникам, які, отримавши інформацію про можливу участь українців в контрабанді мігрантів Середземним морем, попередили про це європейських колег, повідомляє Держприкордонслужба України.
"Як результат, 3 липня в районі порту Кротоне італійські правоохоронці виявили яхту з незаконними мігрантами. На борту судна знаходилися 71 громадянин, у тому числі 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини", - йдеться у повідомлені.
У ДПСУ зазначили, що хоча плавзасіб і був під прапором Німеччини, насправді він виходив з порту Миколаївщини під прапором України.
Прикордонники розповіли також, що в червні викрили спільно із правоохоронцями Греції та Італії групу українців, які також займалися незаконним переправленням мігрантів.
Нагадаємо, що в Греції за станом на початок березня 2018 року затримали 148 громадян України, 132 з яких - за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.
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