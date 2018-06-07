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В Італії затримали українську яхту, під зав'язку забиту мігрантами

Хоча плавзасіб і був під прапором Німеччини, насправді він виходив з порту Миколаївщини під прапором України
Італійські правоохоронці виявили в порту Кротоне українську яхту, на борту якої переправляли з Туреччини більше 70 незаконних мігрантів.
В Італії затримали українську яхту, під зав Фото: dpsu.gov.ua

Розкрити злочинну схему вдалося завдяки українським прикордонникам, які, отримавши інформацію про можливу участь українців в контрабанді мігрантів Середземним морем, попередили про це європейських колег, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Як результат, 3 липня в районі порту Кротоне італійські правоохоронці виявили яхту з незаконними мігрантами. На борту судна знаходилися 71 громадянин, у тому числі 8 жінок та 15 дітей, яких переправляли з Туреччини", - йдеться у повідомлені.

У ДПСУ зазначили, що хоча плавзасіб і був під прапором Німеччини, насправді він виходив з порту Миколаївщини під прапором України.

Прикордонники розповіли також, що в червні викрили спільно із правоохоронцями Греції та Італії групу українців, які також займалися незаконним переправленням мігрантів.

Нагадаємо, що в Греції за станом на початок березня 2018 року затримали 148 громадян України, 132 з яких - за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

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06 07 2018 13:17
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