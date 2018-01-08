В Італії затримано шістьох осіб, які вербували найманців для "Л/ДНР"
Арешти пройшли в Мілані, Пармі, а також провінції Авелліно, повідомляє місцеве видання Il Messagero.
Стосовно ще сімох осіб тривають слідчі дії. Слідство координує Дирекція з протидії мафії і тероризму прокуратури Генуї.
Правоохоронцям вдалося вийти на структуру, яка вербувала найманців для "Л/ДНР" завдяки слідчим діям у середовищі "скінхедів" у регіоні Лігурія на півночі Італії. Розслідування почали через появу нацистських написів поблизу міста Ла Спеція. Виявилося, що їх зробили двоє студентів, серед контактів яких була ціла мережа найманців, в основному ультраправих поглядів і прихильних до партії "Ліга".
Нагадаємо, Служба інформації та безпеки Молдови виявила 56 найманців, які воювали на боці проросійських сепаратистів на Донбасі.
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