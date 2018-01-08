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В Італії затримано шістьох осіб, які вербували найманців для "Л/ДНР"

Карабінери обшукують будинки і вивчають контакти ще сімох підозрюваних
Шістьох осіб заарештовано під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.
В Італії затримано шістьох осіб, які вербували найманців для "Л/ДНР" Фото: eurointegration.com.ua

Арешти пройшли в Мілані, Пармі, а також провінції Авелліно,  повідомляє місцеве видання Il Messagero.

Стосовно ще сімох осіб тривають слідчі дії. Слідство координує Дирекція з протидії мафії і тероризму прокуратури Генуї.

Правоохоронцям вдалося вийти на структуру, яка вербувала найманців для "Л/ДНР" завдяки слідчим діям у середовищі "скінхедів" у регіоні Лігурія на півночі Італії. Розслідування почали через появу нацистських написів поблизу міста Ла Спеція. Виявилося, що їх зробили двоє студентів, серед контактів яких була ціла мережа найманців, в основному ультраправих поглядів і прихильних до партії "Ліга".

Нагадаємо, Служба інформації та безпеки Молдови виявила 56 найманців, які воювали на боці проросійських сепаратистів на Донбасі.

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01 08 2018 15:25
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