В Івано-Франківську для школярів проводитимуть "уроки тверезості"

Викладачами будуть духовні наставники та активісти

У школах Івано-Франківська з вересня для учнів будуть проводити "уроки тверезості".

Під час уроків підліткам будуть розповідати про негативний вплив алкоголю, переваги тверезого способу життя., повідомляє канал TRCVezha.

Викладачі (ними будуть духовні наставники та активісти) будуть говорити про тверезість і алкоголь як на власному прикладі, так і розповідати історії успішних людей.

Нагадаємо, що в українських школах хочуть впровадити відкритий Wi-Fi.