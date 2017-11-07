CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ школах Івано-Франківська з вересня для учнів будуть проводити "уроки тверезості".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Івано-Франківську для школярів проводитимуть "уроки тверезості"
Викладачами будуть духовні наставники та активісти
Фото: BBC
Під час уроків підліткам будуть розповідати про негативний вплив алкоголю, переваги тверезого способу життя., повідомляє канал TRCVezha.
Викладачі (ними будуть духовні наставники та активісти) будуть говорити про тверезість і алкоголь як на власному прикладі, так і розповідати історії успішних людей.
Нагадаємо, що в українських школах хочуть впровадити відкритий Wi-Fi.
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11 07 2017 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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