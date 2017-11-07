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В Івано-Франківську для школярів проводитимуть "уроки тверезості"

Викладачами будуть духовні наставники та активісти
У школах Івано-Франківська з вересня для учнів будуть проводити "уроки тверезості".
В Івано-Франківську для школярів проводитимуть "уроки тверезості" Фото: BBC

Під час уроків підліткам будуть розповідати про негативний вплив алкоголю, переваги тверезого способу життя., повідомляє канал TRCVezha.

Викладачі (ними будуть духовні наставники та активісти) будуть говорити про тверезість і алкоголь як на власному прикладі, так і розповідати історії успішних людей.

Нагадаємо, що в українських школах хочуть впровадити відкритий Wi-Fi.

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11 07 2017 08:40
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