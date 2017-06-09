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В Канаді зафіксували падіння метеориту, - ВІДЕО

Поки що точно невідомо, чи рештки космічного об'єкта вдалося виявити на поверхні Землі
Великий метеорит впав в Канаді 5 вересня о 22:11. Це зафіксували камери відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна.
В Канаді зафіксували падіння метеориту, - ВІДЕО Фото: Reuters

Місцева поліція отримала сотні дзвінків від стурбованих громадян. Свідками космічного явища стали мешканці трьох канадських провінцій й трьох американських штатів. Причому версії побаченого кардинально різнилися: від зірки, що падає, до корабля прибульців. про це повідомляє CBC News.

Поки що точно невідомо, чи рештки космічного об'єкта вдалося виявити на поверхні Землі.

Нагадаємо, у вересні минулого року метеорит масою 30800 кілограмів був виявлений в Аргентині, експерти стверджують, що це другий за величиною метеорит, знайдений на землі.

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06 09 2017 16:30
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