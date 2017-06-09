CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВеликий метеорит впав в Канаді 5 вересня о 22:11. Це зафіксували камери відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Канаді зафіксували падіння метеориту, - ВІДЕО
Поки що точно невідомо, чи рештки космічного об'єкта вдалося виявити на поверхні Землі
Фото: Reuters
Місцева поліція отримала сотні дзвінків від стурбованих громадян. Свідками космічного явища стали мешканці трьох канадських провінцій й трьох американських штатів. Причому версії побаченого кардинально різнилися: від зірки, що падає, до корабля прибульців. про це повідомляє CBC News.
Поки що точно невідомо, чи рештки космічного об'єкта вдалося виявити на поверхні Землі.
Нагадаємо, у вересні минулого року метеорит масою 30800 кілограмів був виявлений в Аргентині, експерти стверджують, що це другий за величиною метеорит, знайдений на землі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 09 2017 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа