В Канаді жінка виграла джекпот завдяки комбінації, яка їй наснилася
При цьому, як повідомляє BBC, щаслива комбінація приснилася їй у 1989 році у сні.
"Я знаю числа напам'ять, і мені здалося, що після розіграшу я побачила їх на телеекрані, але у мене не дуже хороший зір. Так що я забула про це", - розповіла Беное.
Однак на наступний день вона знову побачила виграшну комбінацію в газеті.
Як зазначається, близько десяти років тому у Беное виявили рак, і в ході боротьби з хворобою їй довелося продати будинок, щоб профінансувати терапію.
Тепер виграні гроші вона планує використовувати, в тому числі, для того, щоб знову перебратися у власний будинок.
Нагадаємо, у вересні трирічний житель міста Крайстчерч в Новій Зеландії став наймолодшим переможцем національної лотереї після того, як виграв мільйон новозеландських доларів.
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