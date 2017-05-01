В Канаді жінка виграла джекпот завдяки комбінації, яка їй наснилася

Щаслива комбінація приснилася їй у 1989 році

В Канаді мешканка провінції Нова Шотландія Ольга Беное виграла в лотерею джекпот у $4 млн завдяки цифрам, які використовувала для гри протягом останніх 27 років.

При цьому, як повідомляє BBC, щаслива комбінація приснилася їй у 1989 році у сні.

"Я знаю числа напам'ять, і мені здалося, що після розіграшу я побачила їх на телеекрані, але у мене не дуже хороший зір. Так що я забула про це", - розповіла Беное.

Однак на наступний день вона знову побачила виграшну комбінацію в газеті.

Як зазначається, близько десяти років тому у Беное виявили рак, і в ході боротьби з хворобою їй довелося продати будинок, щоб профінансувати терапію.

Тепер виграні гроші вона планує використовувати, в тому числі, для того, щоб знову перебратися у власний будинок.

Нагадаємо, у вересні трирічний житель міста Крайстчерч в Новій Зеландії став наймолодшим переможцем національної лотереї після того, як виграв мільйон новозеландських доларів.