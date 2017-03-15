В Криму катують затриманих людей, - ООН

В ООН заявили, що були зафіксовані випадки відмови в наданні медичної допомоги, що призвело до смерті одного затриманого

Російські окупанти в Криму вдаються до тортур ув'язнених для отримання зізнань та незаконно втручаються в роботу адвокатів, які захищають права людини.

"Резолюція ООН свідчить, що Крим є тимчасово окупованій Російською Федерацією територією. В цьому звіті ми висловлюємо глибоку стурбованість серйозними порушеннями прав людини в Криму, зокрема стосовно затриманих." Влада "в Криму вдається до примусового отримання зізнань шляхом тортур і жорстокого поводження", - заявила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрайзер, зазначивши, що кримських ув'язнених продовжують незаконно переводити в пенітенціарні установи в РФ, де ООН були зафіксовані випадки відмови в наданні медичної допомоги, що призвело до смерті одного затриманого, інформує LIGA.net.

Фрейзер також зазначила, що ООН задокументувала факти незаконного втручання в роботу адвокатів в окупованому Криму, "займаються гучними справами, пов'язаними з правами людини".

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

Нагадаємо, 2,7 мільйона людей, які проживають в контрольованих бойовиках районах Донбасу, зазнають суттєвих обмежень свободи вираження поглядів, мирних зібрань та об’єднань, а також важких умов проживання.