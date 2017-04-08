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В Криму почався дефіцит палива

В окупованому Криму почався дефіцит палива
Ряд АЗС в окупованому Криму припинили продаж бензину і дизпалива через дефіциту ресурсу, що виник на півострові.
В Криму почався дефіцит палива Колаж: dt.ua/robaid.com

Дефіцит палива загострився у зв'язку зі штормом на східному узбережжі Чорного моря. Паливо на півострів надходить виключно поромною переправою через Керченську протоку. За прогнозами, шторм протримається до понеділка (7 серпня), - повідомило джерело у паливній компанії, що працює на місцевому ринку, інформує Оilnews .

Нагадаємо, що російська Транснефть припинила відвантаження нафти на експорт в порту Новоросійська через шторм.

За даними Консалтингової групи А-95, до анексії АР Крим Росією, готівкові продажі бензину в регіоні становили 229 тис. т, ДП - 238 тис. т (2013).

 

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04 08 2017 08:55
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