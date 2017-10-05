В Києві на Майдані зруйнували клумбу із символікою Євробачення Зараз композицію відновлюють

На Майдані Незалежності в центрі Києва невідомі зруйнували квіткову клумбу, створену до пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Фото: facebook.com/zelenbud

"Квіткову композицію в самому центрі міста, виконану фахівцями КП СЗН Шевченківського району міста Києва до пісенного конкурсу "Євробачення 2017", буквально зруйнували і витоптали. Шановні кияни та гості столиці, звертаємося до вас із величезним проханням не руйнувати те, що приносить усім естетичне задоволення, запобігати таким випадкам і зберігати красу", - повідомив у Facebook "Київзеленбуд". Зараз композицію відновлюють. Нагадаємо, в неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

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