CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Майдані Незалежності в центрі Києва невідомі зруйнували квіткову клумбу, створену до пісенного конкурсу "Євробачення-2017".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Києві на Майдані зруйнували клумбу із символікою Євробачення
Зараз композицію відновлюють
Фото: facebook.com/zelenbud
"Квіткову композицію в самому центрі міста, виконану фахівцями КП СЗН Шевченківського району міста Києва до пісенного конкурсу "Євробачення 2017", буквально зруйнували і витоптали. Шановні кияни та гості столиці, звертаємося до вас із величезним проханням не руйнувати те, що приносить усім естетичне задоволення, запобігати таким випадкам і зберігати красу", - повідомив у Facebook "Київзеленбуд".
Зараз композицію відновлюють.
Нагадаємо, в неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
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