Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві на Майдані зруйнували клумбу із символікою Євробачення

Зараз композицію відновлюють
На Майдані Незалежності в центрі Києва невідомі зруйнували квіткову клумбу, створену до пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
В Києві на Майдані зруйнували клумбу із символікою Євробачення Фото: facebook.com/zelenbud

"Квіткову композицію в самому центрі міста, виконану фахівцями КП СЗН Шевченківського району міста Києва до пісенного конкурсу "Євробачення 2017", буквально зруйнували і витоптали. Шановні кияни та гості столиці, звертаємося до вас із величезним проханням не руйнувати те, що приносить усім естетичне задоволення, запобігати таким випадкам і зберігати красу", - повідомив у Facebook "Київзеленбуд".

Зараз композицію відновлюють.
 

Нагадаємо, в неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.