Націоналісти облили зеленкою і нечистотами керівника Росспівробітництва, - ВІДЕО
"Команда добра у складі Романа Сініцина, Родіона Шовкошитного і Олексія Цимбалюка привітали керівника Росспівробітництва і заступника посла РФ Воробйова з девятомаєм. На спині запах руського мира", -повідомляється у Facebook однієї з організацій.
Крім цього, відео з облитими Воробйовим також опублікували в Facebook.
Зазначимо, у Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк". Згодом повідомили, що недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю.
Нагадаємо, представники Національного корпусу і Національних дружин почали блокувати будівлю телеканалу Інтер з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".
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