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Націоналісти облили зеленкою і нечистотами керівника Росспівробітництва, - ВІДЕО

За їх словами, Воробйов збирався на марш "Безсмертного полку"
У Києві представники однієї з націоналістичних організацій облили зеленкою і нечистотами керівника Росспівробітництва Костянтина Воробйова.
Націоналісти облили зеленкою і нечистотами керівника Росспівробітництва, - ВІДЕО Фото: скрін

"Команда добра у складі Романа Сініцина, Родіона Шовкошитного і Олексія Цимбалюка привітали керівника Росспівробітництва і заступника посла РФ Воробйова з девятомаєм. На спині запах руського мира", -повідомляється у Facebook однієї з організацій.

Крім цього, відео з облитими Воробйовим також опублікували в Facebook.

Зазначимо, у Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк". Згодом повідомили, що недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю.

Нагадаємо, представники Національного корпусу і Національних дружин почали блокувати будівлю телеканалу Інтер з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".

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09 05 2018 11:48
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