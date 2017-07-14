В Лос-Анджелесі дівчина, намагаючись зробити селфі, розбила три корони на суму $200 тис, - ВІДЕО
Про це повідомляє портал Life Leak з посиланням на відео інциденту.
На кадрах видно, як дівчина, присідаючи навпочіпки біля стоячих в ряду експонатів, на яких розміщені об'єкти інсталяції, не втримавши рівновагу, впала на один з них, який по ланцюжку захопив стоячі за ним інші об'єкти.
Згідно з інформацією адміністрації галереї, пошкодилися три об'єкти з серії Hypercainе, які представляють собою корони різних кольорів і форм, які символізують, що "найсильніший для людини наркотик - влада". За даними прес-служби галереї, повідомлення якої опубліковано в Twitter, серія названа в честь електронного танцювального треку "Hypercaine" DJ Fresh.
Нагадаємо, в Алжирі суд засудив чоловіка до двох років в'язниці за те, що він вивішував свого малого сина з вікна багатоповерхівки, щоб зібрати "лайки" у Facebook.
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