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В Алжирі чоловік виставив свого сина у вікно, щоб зібрати лайки

В результаті отримав два роки тюрми
В Алжирі суд засудив чоловіка до двох років в'язниці за те, що він вивішував свого малого сина з вікна багатоповерхівки, щоб зібрати "лайки" у Facebook.
В Алжирі чоловік виставив свого сина у вікно, щоб зібрати лайки Фото: соцмережі

Батько опублікував фото того, як він тримає малюка з вікна багатоповерхового будинку з підписом: "1000 лайків, або я його випущу".

Це підштовхнуло інших користувачів мережі вимагати арешту батька за наругу над дитиною. Про це повідомляє "ВВС Україна".

В неділю чоловіка заарештували.

Його звинуватили в тому, що своїми діями він поставив під загрозу життя дитини, каже алжирська поліція.

Не названий чоловік тримав дитину підвішеною з вікна на 15-му поверсі будинку в столиці країни, Алжирі, повідомив сайт Аль-Арабія.

Як повідомляв iPress.ua, американця зі штату Пенсільванія засудили до чотирьох років колонії за те, що він дозволив дочці-підлітку випити горілку.

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20 06 2017 20:40
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