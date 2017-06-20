CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Алжирі суд засудив чоловіка до двох років в'язниці за те, що він вивішував свого малого сина з вікна багатоповерхівки, щоб зібрати "лайки" у Facebook.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Алжирі чоловік виставив свого сина у вікно, щоб зібрати лайки
В результаті отримав два роки тюрми
Фото: соцмережі
Батько опублікував фото того, як він тримає малюка з вікна багатоповерхового будинку з підписом: "1000 лайків, або я його випущу".
Це підштовхнуло інших користувачів мережі вимагати арешту батька за наругу над дитиною. Про це повідомляє "ВВС Україна".
В неділю чоловіка заарештували.
Його звинуватили в тому, що своїми діями він поставив під загрозу життя дитини, каже алжирська поліція.
Не названий чоловік тримав дитину підвішеною з вікна на 15-му поверсі будинку в столиці країни, Алжирі, повідомив сайт Аль-Арабія.
Як повідомляв iPress.ua, американця зі штату Пенсільванія засудили до чотирьох років колонії за те, що він дозволив дочці-підлітку випити горілку.
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20 06 2017 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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