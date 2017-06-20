В Алжирі чоловік виставив свого сина у вікно, щоб зібрати лайки

В результаті отримав два роки тюрми

В Алжирі суд засудив чоловіка до двох років в'язниці за те, що він вивішував свого малого сина з вікна багатоповерхівки, щоб зібрати "лайки" у Facebook.

Батько опублікував фото того, як він тримає малюка з вікна багатоповерхового будинку з підписом: "1000 лайків, або я його випущу".

Це підштовхнуло інших користувачів мережі вимагати арешту батька за наругу над дитиною. Про це повідомляє "ВВС Україна".

В неділю чоловіка заарештували.

Його звинуватили в тому, що своїми діями він поставив під загрозу життя дитини, каже алжирська поліція.

Не названий чоловік тримав дитину підвішеною з вікна на 15-му поверсі будинку в столиці країни, Алжирі, повідомив сайт Аль-Арабія.

Як повідомляв iPress.ua, американця зі штату Пенсільванія засудили до чотирьох років колонії за те, що він дозволив дочці-підлітку випити горілку.