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В Мар'їнці від обстрілу бойовиків пошкоджені сім будинків

Зараз на місці працює поліція
Бойовики обстріляли населений пункт Мар'їнка в Донецькій області, в результаті чого пошкоджено сім будинків.
В Мар Фото: espreso.tv

Під обстріл потрапили кілька вулиць. Зараз на місці працює поліція.

"Правоохоронці обходять, документують руйнування і виявляють, кому потрібна допомога. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Обстріл стався близько 16:20", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції області у Facebook.

На місці працюють співробітники Мар'їнського відділення поліції на чолі з начальником підрозділу Геннадієм Дегтяревим.

"Занадто багато "прильотів", снаряди потрапили в будинки, господарські будівлі, на городи. Тільки за однією адресою нарахували близько восьми "прильотів", є снаряди. Дивом ніхто не постраждав", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 18:00 24 вересня незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушували перемир'я від початку доби. Один український військовий отримав поранення.

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25 09 2017 18:51
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