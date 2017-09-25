В Мар'їнці від обстрілу бойовиків пошкоджені сім будинків

Зараз на місці працює поліція

Бойовики обстріляли населений пункт Мар'їнка в Донецькій області, в результаті чого пошкоджено сім будинків.

Під обстріл потрапили кілька вулиць. Зараз на місці працює поліція.

"Правоохоронці обходять, документують руйнування і виявляють, кому потрібна допомога. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Обстріл стався близько 16:20", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції області у Facebook.

На місці працюють співробітники Мар'їнського відділення поліції на чолі з начальником підрозділу Геннадієм Дегтяревим.

"Занадто багато "прильотів", снаряди потрапили в будинки, господарські будівлі, на городи. Тільки за однією адресою нарахували близько восьми "прильотів", є снаряди. Дивом ніхто не постраждав", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 18:00 24 вересня незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушували перемир'я від початку доби. Один український військовий отримав поранення.