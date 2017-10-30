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В Мексиці на футбольному полі застрелили трьох осіб

Штат Герреро протягом останніх кількох років залишається одним з найнебезпечніших регіонів Мексики
В одному з найбільш небезпечних з точки зору злочинності мексиканському штаті Герреро невідомі відкрили стрілянину по глядачах аматорського футбольного матчу.
В Мексиці на футбольному полі застрелили трьох осіб Фото: ntv.ru

Інцидент, згідно з офіційним повідомленням поліції, стався близько 15:00 за місцевим часом у столиці штату, місті Чільпансінго. Злочинці, як розповіли мексиканські співробітники правоохоронних органів, спершу пішли на штурм будівлі суду, яка знаходиться недалеко від футбольного поля, а потім почали стріляти по людям, які прийшли на матч. Про це повідомляє Quadratin.

В результаті події, за даними медиків, на місці загинули двоє людей. Ще один поранений помер у лікарні, кількість потерпілих не уточнюється. Решту подробиць у поліції не розповіли.

Штат Герреро протягом останніх кількох років залишається одним з найнебезпечніших регіонів Мексики. У 2016 році, згідно з офіційними даними, там було зареєстровано понад 2 тис. умисних убивств.

Нагадаємо, у  результаті бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.

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30 10 2017 08:40
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