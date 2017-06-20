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В Мосулі загинули двоє журналістів через вибух

Двоє інших французьких журналістів отримали поранення
В іракському місті Мосул підірвалися на міні двоє журналістів - французький та іракський.
В Мосулі загинули двоє журналістів через вибух Фото: aa.com.tr

Відеожурналіст Стефан Вільнев та його фіксер Бахтіяр Хаддад висвітлювали наступ іракських збройних сил проти бойовиків "Ісламської держави".

Двоє інших французьких журналістів отримали поранення. Одна з них - Веронік Робер - серйозні. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Вибух стався в західному районі Старого міста в понеділок.

Ірак - одна з найбільш небезпечних країн для журналістів. Від початку 2014 року там загинули 27 представників цієї професії, за даними "Репортерів без кордонів".

Вільнев і Хаддад працювали на програму Envoyé Spécial телеканалу France 2.

Нагадаємо, у травні збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом в Афганістані у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.

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20 06 2017 16:19
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