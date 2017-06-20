В Мосулі загинули двоє журналістів через вибух
Відеожурналіст Стефан Вільнев та його фіксер Бахтіяр Хаддад висвітлювали наступ іракських збройних сил проти бойовиків "Ісламської держави".
Двоє інших французьких журналістів отримали поранення. Одна з них - Веронік Робер - серйозні. Про це повідомляє "ВВС Україна".
Вибух стався в західному районі Старого міста в понеділок.
Ірак - одна з найбільш небезпечних країн для журналістів. Від початку 2014 року там загинули 27 представників цієї професії, за даними "Репортерів без кордонів".
Вільнев і Хаддад працювали на програму Envoyé Spécial телеканалу France 2.
Нагадаємо, у травні збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом в Афганістані у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.
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