В Мосулі загинули двоє журналістів через вибух

В іракському місті Мосул підірвалися на міні двоє журналістів - французький та іракський.

Відеожурналіст Стефан Вільнев та його фіксер Бахтіяр Хаддад висвітлювали наступ іракських збройних сил проти бойовиків "Ісламської держави".

Двоє інших французьких журналістів отримали поранення. Одна з них - Веронік Робер - серйозні. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Вибух стався в західному районі Старого міста в понеділок.

Ірак - одна з найбільш небезпечних країн для журналістів. Від початку 2014 року там загинули 27 представників цієї професії, за даними "Репортерів без кордонів".

Вільнев і Хаддад працювали на програму Envoyé Spécial телеканалу France 2.

Нагадаємо, у травні збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом в Афганістані у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.