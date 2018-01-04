У нічному клубі в Івано-Франківську сталася стрілянина: є поранені

Поліція затримала 11 осіб через стрілянину в нічному клубі в Івано-Франківську.

Близько третьої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу біля нічного клубу на вулиці Івасюка, повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Facebook.

На місце негайно прибули кілька екіпажів патрульної поліції. Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і в самому приміщенні нічного клубу. В цей час поліцейські побачили, як кілька чоловіків сідають в автомобіль Nissan і стріляють, намагаючись утекти.

Патрульні затримали чотирьох чоловіків поруч з автомобілем, а одного - у кущах через дорогу. Ще одного зловмисника спіймали у дворах позаду нічного клубу.

У цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежності, а п'ятьох чоловіків - затримали.

В усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя. Всі 11 затриманих - не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганської областей. Чоловіків освідчили на стан сп'яніння та доставили у міський відділ поліції. Триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Києві на проспекті Глушкова два водії влаштували стрілянину.