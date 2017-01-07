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В ОБСЄ не змогли обрати генерального секретаря

Члени організації не змогли визначитись із наступником Ламберто Заньєра, термін повноважень якого на цій посаді завершився у п'ятницю
Починаючи з суботи, 1 липня, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) залишилась без генерального секретаря.
В ОБСЄ не змогли обрати генерального секретаря Фото: picturedesk.com

Про це повідомляє DW із посиланням на агенцію dpa.

57 членів ОБСЄ, серед яких Росія та Сполучені Штати Америки, не змогли досягнути консенсусу щодо кандидатів на цілу низку керівних посад в організації, які нині є вакантними.

Окрім посади генерального секретаря, в ОБСЄ нині вакантними є позиції голови Бюро демократичних інститутів та прав людини, верховного комісара у справах національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ.

Однією з причин, чому членам ОБСЄ не вдалось домовитись щодо кандидатур на ці посади, є розбіжності між Росією та іншими членами організації, повідомляє dpa з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Утім, були й інші причини, що призвели до такої ситуації, повідомили дипломати. Є ймовірність, що згоди членам організації вдасться досягнути під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ, яка відбудеться 11 липня у Відні.

Найбільш вірогідним наступником Заньєра на посаді генсека ОБСЄ називають колишнього постійного представника Швейцарії в цій організації Томаса Ґремінґера.

Нагадаємо, в березні Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не змогла затвердити нового представника з питань свободи ЗМІ замість Дуні Міятович, яка пішла з посади.

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01 07 2017 18:45
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