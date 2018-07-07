В ОБСЄ стурбовані законопроектом про блокування сайтів в Україні

Законопроект може поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті

В ОБСЄ спричинив занепокоєння законопроект №6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", який передбачає можливість без рішення суду блокувати сайти.

"Я закликаю законодавців серйозно переглянути текст законопроекту та збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне висловлення і вільні ЗМІ", - йдеться у заяві представника Організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

Представник вважає, що законопроект може поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті.

Законопроект, серед іншого, надає додаткові повноваження правоохоронним органам України, особливо у питанні блокування доступу до різних видів онлайнових інформаційних послуг.

Раніше Дезір надав експертний правовий аналіз проекту закону владі, який пропонує низку рекомендацій відповідності до зобов'язань перед ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та міжнародних стандартів.

"Хоча я поділяю побоювання у сфері національної безпеки України, проект законопроекту повинен тягти за собою конкретні та чіткі заходи, спрямовані на захист принципів прозорості, пропорційності і необхідності та уникати застосування надто широких і надмірних заходів, що впливають на поширення онлайн-контенту в Україні", - заявив Дезір.

Він вказав на те, що в законопроекті також немає положень, що забезпечують ефективний судовий нагляд і належний процес щодо рішень про блокування доступу до послуг.

Представник звернув увагу на стурбованість, висловлену також українськими громадськими організаціями з цього питання, і запропонував допомогу його Управління в наданні подальших юридичних рекомендацій і рекомендацій експертної політики.

Нагадаємо, що 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Раді ухвалити в першому читанні проект № 6688.

За словами співавтора законопроекту нардепа Івана Вінника, в надзвичайних ситуаціях, коли є загроза життю та здоров'ю людини, або коли вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, законопроект передбачає можливість на 48 годин заблокувати ресурс виключно на підставі клопотання слідчого.

Законопроект засудили низка громадських організацій, зокрема, міжнародна - "Репортери без кордонів". Також проти виступили в Інтернет-асоціації України. Глава ІнАУ Олександр Федієнко анонсував здорожчання інтернету після ухвалення закону, оскільки проект передбачає закупівлю обладнання для блокування за рахунок провайдерів.