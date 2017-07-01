В Одесі безхатченко через ревнощів задушив свого знайомого
Наразі підозрюваного у вбивстві затримано, заявили у прес-службі регіональної поліції, інформує "112 Україна".
Троє безхатченків, двоє чоловіків і жінка, знайшли притулок в нежитловому приміщенні на вул. Левітана. Близько 2:30 ночі на грунті ревнощів чоловіки посварилися, внаслідок чого 30-літній виходець із Миколаївської області задушив мотузкою свого 27-річного суперника. Нападник втік, а жінка звернулася до правоохоронців.
Фото: od.npu.gov.ua
Працівники Київського відділу поліції встановили особу правопорушника. На його пошук орієнтували весь особовий склад правоохоронних органів Одеси. Незабаром підозрюваного затримали бійці Національної гвардії на вул. Великій Арнаутській та доставили до поліції.
"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - сказала начальник Київського відділу поліції Ірина Голодиченко.
Нагадаємо, що співробітники поліції затримали в Одесі підозрюваного у скоєнні подвійного вбивства в новорічну ніч в Одеській області.
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