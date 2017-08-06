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ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Одесі між активістами, які намагалися зірвати концерт Білик, та поліцією сталися сутички

Організатори концерту дезінформували поліцію про скасування виступу
Арт-дирекція, яка організує в четвер виступ співачки Ірини Білик в Одесі на відкритті ресторану "Парк Leo", дезінформувала правоохоронців, повідомляючи про скасування концерту.
В Одесі між активістами, які намагалися зірвати концерт Білик, та поліцією сталися сутички Фото:timer-odessa.net

Про це повідомив радник глави ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, коментуючи прибуття ввечері з Києва посиленої охорони Білик, передає Укрінформ.

"Арт-директор заходу ввів сьогодні в оману поліцію, повідомивши про скасування виступу Білик на відкритті одеського ресторану. Чи буде це мати якусь правову відповідальність і наслідки, наразі не готовий сказати. Позиція правоохоронних органів - забезпечити законність та правопорядок. Хоча, звичайно, зараз організатори заходу, які нас обдурили, налаштували поліцію проти себе. Я зараз не довіряю жодному слову цих людей, я бачу намагання організаторів обдурити як правоохоронців, так і представників громадськості. Тепер не можу зробити остаточних висновків", - зазначив Форостяк.

Зі свого боку, екс-лідер "Правого сектора" Сергій Стерненко, який ініціював сьогоднішній бойкот одеського концерту Білик, яка в 2015 році відвідала анексований Росією Крим, повідомив у Facebook, що організатори заходу все ж збираються організувати виступ співачки. Під вечір представник адміністрації заявила, що "концерт відбудеться за будь-яких обставин".

Фото:timer-odessa.net

Приблизно через півгодини після початку концерту група активістів спробувала прорвати поліцейське оточення, щоб увірватися на територію ресторану і все–таки зірвати концерт. повідомляє одеське видання Таймер. Зробити їм цього не вдалося, а одного з найактивніших учасників спроби прориву затримала поліція.

Після цього учасники спроби зриву концерту зосередили свої зусилля на тому, щоб визволити свого побратима. Вони оточили автобус, куди посадили затриманого, щоб не дати доставити його у відділення поліції.

В результаті були затримані ще кілька людей, включаючи екс-лідера одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка. У відповідь його соратники заявили, що перекриють розташовану по сусідству вулицю Філатова і будуть блокувати рух до тих пір, поки Стерненка та інших затриманих не звільнять.

Поліція звільнила Стерненка. Від ідеї перекривати дорогу активісти відмовилися. Концерт триває.

Пізніше Стерненко повідомив у Facebook, що його сильно побили поліцейські.

"Били ногами в обличчя і в спину. Якби не закривався руками, вибили б зуби. Перебуваю в автобусі МВС. Вул. Космонавтів 12", - написав активіст.

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08 06 2017 23:21
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