В Одесі на даху заводу встановили гігантську скульптуру янгола зі смартфоном

В Одесі завершили встановлення скульптури "Двері раю" на даху одного з цехів заводу "Стальканат".

Величезну трубчасту конструкцію створив скульптор Олександр Мілов, повідомляє "Думская".

Наземне складання деталей скульптури почали в листопаді. Встановити її хотіли ще 3 грудня, але подію довелося відкласти.

Основа композиції – стилізоване зображення янгола, який завис у повітрі в позі лотоса з мобільним пристроєм у руках. Десятитонне створіння виконане зі сталевих труб, захищене антикорозійним покриттям і буде обладнане світлодіодним підсвічуванням (на мечі та німбі), а також годинником.

"Мобільний телефон в його руках має на фасадній частині символ – щілину замка, що світиться, – і зображає двері до раю, які він охороняє. З невидимого спостерігачеві боку телефону на палаючому екрані зображений годинник, що йде у зворотному напрямку, дзеркально поточному на даний момент часу. Його можна буде розглянути у відображенні окулярів янгола. Це символ часу, що минає", – пояснює Мілов.



Фото: dumskaya.net

Олександр Мілов – автор оригінальних проектів, зокрема скульптури "Любов", що підкорила у 2015 році американський арт-фестиваль Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада).