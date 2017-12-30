В Одесі на даху заводу встановили гігантську скульптуру янгола зі смартфоном
Величезну трубчасту конструкцію створив скульптор Олександр Мілов, повідомляє "Думская".
Наземне складання деталей скульптури почали в листопаді. Встановити її хотіли ще 3 грудня, але подію довелося відкласти.
Основа композиції – стилізоване зображення янгола, який завис у повітрі в позі лотоса з мобільним пристроєм у руках. Десятитонне створіння виконане зі сталевих труб, захищене антикорозійним покриттям і буде обладнане світлодіодним підсвічуванням (на мечі та німбі), а також годинником.
"Мобільний телефон в його руках має на фасадній частині символ – щілину замка, що світиться, – і зображає двері до раю, які він охороняє. З невидимого спостерігачеві боку телефону на палаючому екрані зображений годинник, що йде у зворотному напрямку, дзеркально поточному на даний момент часу. Його можна буде розглянути у відображенні окулярів янгола. Це символ часу, що минає", – пояснює Мілов.
Фото: dumskaya.net
Олександр Мілов – автор оригінальних проектів, зокрема скульптури "Любов", що підкорила у 2015 році американський арт-фестиваль Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада).
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