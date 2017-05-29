В Одесі після протестів скасували концерт Івана Дорна

В Одесі після протестів щодо виступу української співачки Світлани Лободи скасували концерт ще одного українського артиста Івана Дорна, який також полюбляє гастролювати в Росії.

У коментарі ТСН.ua у одеському клубі Ibiza, де співак мав виступити 9 червня, повідомили, що концерт скасований. З сервісу з продажу квитків Concert.ua афіша про захід також зникла.

"Зателефонували організатори концерту та сказали, що він скасований. Декілька годин тому", - зазначили у коментарі.

Нагадаємо, що 28 травня в Одесі через протести під нічним клубом скасували концерт співачки Світлани Лободи. Протестувальники вимагали зупинити виступ і вигнати виконавицю з позбавленням її громадянства України.

Одеські активісти, які зірвали виступ Світлани Лободи, також пообіцяли не допустити проведення концерту Івана Дорна.

Негативну реакцію учасників подібних акцій викликають гастролі українських артистів в РФ, а також підтримка російських артистів, яким заборонений в'їзд в Україну.

Напередодні Дорн в інтерв'ю російському відеоблогеру зробив низку скандальних заяв, серед яких заява про братерство між українським і російським народами. У бесіді він назвав українців "молодшими братами", які відмовилися від усього, що пропонує "старший брат".