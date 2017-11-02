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В Одесі побили голову райради області

На чиновника напали четверо невідомих, які побили його і завдали ударів по голові важким предметом
Вчора ввечері на стоянці біля свого будинку на селищі Котовського був побитий голова Роздільнянського районного ради і керівник Роздільнянської районної організації "Опозиційного блоку" Фелікс Сігал.
В Одесі побили голову райради області Фото: прес-служба Оппоблоку

На Сігала напали четверо невідомих, які побили його і завдали ударів по голові важким предметом. Очевидці злочину викликали швидку і поліцію. Про це повідомляє прес-служба Опозиційного блоку.

З черепно-мозковою травмою і трьома зламаними ребрами Фелікса Сігала доставили в реанімацію однієї з лікарень. В даний час стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий.

Нагадаємо, у жовтні у Харківській області двоє чоловіків у балаклаві напали на жінку, чиновницю облради, відібравши у неї IPhone 5C.

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11 02 2017 12:50
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