ПОЛІТИКА НОВИНИВчора ввечері на стоянці біля свого будинку на селищі Котовського був побитий голова Роздільнянського районного ради і керівник Роздільнянської районної організації "Опозиційного блоку" Фелікс Сігал.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі побили голову райради області
На чиновника напали четверо невідомих, які побили його і завдали ударів по голові важким предметом
Фото: прес-служба Оппоблоку
На Сігала напали четверо невідомих, які побили його і завдали ударів по голові важким предметом. Очевидці злочину викликали швидку і поліцію. Про це повідомляє прес-служба Опозиційного блоку.
З черепно-мозковою травмою і трьома зламаними ребрами Фелікса Сігала доставили в реанімацію однієї з лікарень. В даний час стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий.
Нагадаємо, у жовтні у Харківській області двоє чоловіків у балаклаві напали на жінку, чиновницю облради, відібравши у неї IPhone 5C.
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11 02 2017 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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