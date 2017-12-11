В Одесі поліцейському вистрелили в голову під час сварки

В Суворовському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої підстрелили чоловіка, співробітника поліції.

Про це повідомив радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк в ефірі телеканалу "112 Україна".

Інцидент стався в суботу, 11 листопада. Троє чоловіків розпивали спиртні напої, почалася сварка, після чого один з чоловіків вистрелив іншому у лоб.

"Вчора надійшло повідомлення про стрілянину в Суворовському районі міста, що лежить молодий чоловік без свідомості, на голові кровотеча. Надійшло повідомлення, на місце виїхала оперативно-слідча група. Було з'ясовано, що потерпілий, який зараз знаходиться в критичному стані, за його життя борються медики. Він перебуває в комі, він пролежав операцію. Це співробітник поліції, дільничний Суворовського району міста. Він отримав цю травму внаслідокі сварки і конфлікту з чоловіком, з друзями, з якими він дійсно розпивав спиртні напої", - розповів він.

За словами Форостяка, постріл був зроблений з травматичного пістолета під час сварки. На даний момент проводяться слідчі дії. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Слідство веде обласна прокуратура, тому що злочин стався по відношенню співробітника поліції.

Двоє підозрюваних вже затримано. Зараз з'ясовується, де знаходиться зброя.

Нагадаємо, вчора у Дніпропетровській області в місті Жовті Води з гранатомета розстріляли автомобіль поліцейських.