В Одесі СБУ запобігла проведенню проплачених демонстрацій, організованих Росією

В Одесі перед Великоднем вдалося запобігти проведенню проплаченої якції, яку організувала РФ.

Координатор акції зараз затриманий. Він прибув до Одеси з Харкова, повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує "112 Україна".

Ткачук повідомив, що провокації планувалися на 13 квітня. Всього на акцію було виділено російською стороною 75 тис. грн., а також 510 дол. Він зазначив, що частина готівкових грошей було вилучено під час затримання.

"Напередодні великодніх свят нашої службою у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявлено чергову провокацію російської сторони, яка повинна була відбутися в Одеському регіоні. Зокрема, 13 квітня при фінансуванні Кремля і організації з РФ, на території Одеси планувалося проведення протесту нібито болгарської етнічної нацменшини, яка проживає в Одеському регіоні. Акція організована і профінансована з території РФ. Акція була побудована на неіснуючій проблемі нібито утисків болгарських нацменшини в Україні. Росія цілеспрямовано намагається створити картинку, що в Україні йдуть постійні цілеспрямовані утиски нацменшин, що не відповідає дійсності", - сказав Ткачук.

За його словами, організаторами цієї акції ті ж люди, які намагалися спровокувати масові заворушення 31 березня у Львівській області, блокуючи трасу "Львів - Рава Руська", в контексті нібито утисків етнічних поляків на території України.

"Тобто, організатором цієї акції, це вже встановлено слідством, нами задокументовано листування між місцевими організаторами та замовниками акції. Організатором акції в Одеській області був Микола Дульський, керівник так званої "української право-радикальної організації Наждак". Як вам відомо, ця людина, Дульський, поки ховається в РФ у зв'язку з тим, що він переслідується українськими правоохоронцями", - зазначив Ткачук.

За даними СБУ, кожен учасник проплаченої акцій повинен був отримати по 10 доларів. Вони повинні були пройти ходою від пам'ятника болгарському поету Христо Ботеву до консульства Республіки Болгарія в Одесі.

Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Ткачук розповів, що організатори хотіли створити картинку для російських ЗМІ, що українські праворадикальні організації або патріотично налаштовані громадяни нападають на представників болгарської національної меншини.

"На щастя, цього всього не сталося, тому що організатори акції були вчасно затримані. В одному багажнику було вилучено як плакати болгарською мовою, так і відповідно праворадикального змісту плакати українською мовою", - додав він.

Нагадаємо, обстріл генерального консульства Польщі в Луцьку і синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси "Львів – Рава-Руська" є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром - спеціальними службами Російської Федерації.