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СБУ з'ясувала, хто стоїть за обстрілом польського генконсульства та блокуванні траси на Львівщині

Російські спецслужби працювали через лідера радикальної організації "Наждак" Миколу Дульського
Обстріл генерального консульства Польщі в Луцьку і синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси "Львів – Рава-Руська" є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром - спеціальними службами Російської Федерації.
СБУ з Фото: Варта 1

О 00:08 29 березня в адміністративне приміщення генерального консульства Польщі в Луцьку влучив вистріл з ручного протитанкового гранатомета. А о 10:15 того ж дня група в складі приблизно ста осіб намагалася перекрити рух автотранспорту на трасі "Львів - Рава-Руська". Акція мала тривати до 22:00, її учасники були орієнтовані на активний опір правоохоронцям.

"Час і спосіб проведення акцій свідчать про координацію обох провокацій з метою загострення українсько-польських міждержавних відносин і оперативної обстановки всередині держави", - повідомляє сайт СБУ.

Залучені за 150-200 гривень учасники провокації, серед яких був тільки один етнічний поляк, палили шини і тримали в руках виготовлені заздалегідь транспаранти з гаслами "Волинь у серцях" і "Польща вас пам'ятає".

Серед учасників провокації - особи без постійного місця проживання та 22 неповнолітніх. Серед організаторів - уродженець Луганської області та жителька Львова, яка перебуває на обліку в психдиспансері.

Правоохоронці розблокували автомобільне сполучення та опитали 92 затриманих. У організаторів акції вилучили письмові, а також електронні інструкції про порядок її організації і проведення. Також в учасників провокації вилучили фаєри і димові шашки.

Того ж дня управління СБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Уже 30 березня в організаторів акції були проведені слідчі дії - три обшуки в Києві, три огляди житла у Львові й один у Нетішині Хмельницької області.

Двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Як встановили оперативники спецслужби, замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації "Наждак" Микола Дульський, який переховується на території РФ і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства. Дульський - відомий агент впливу російських спецслужб, який за гроші веде активну антиукраїнську діяльність з 2015 року. Також встановлено, що його група причетна до замовних протестних заходів 15 березня біля Центрвиборчкому", - підсумували в СБУ.

Як відомо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

Того ж дня невідомі особи з плакатами польською та українською мовами перекрили дорогу у селі Гряда Жовківського району, що веде до кордону з Польщею.

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31 03 2017 18:18
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