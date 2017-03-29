На Львівщині близько 200 осіб перекрили трасу, яка веде до польського кордону, - ОНОВЛЕНО
"Акція протесту невідомими на львівських автобусах. Чергова провокація. В Мостиську провалилась, вирішили на трасі на Раву-Руську", – йдеться у повідомленні спільноти "Варта-1" у Facebook.
На фото, опублікованих у "Варта-1", видно, що міжнародну трасу перекрили близько 200 людей. В руках вони тримають плакати польською та українською мовами з гаслами "поляки – наші брати" та інші (на фото інші плакати не читаються – ред.). Також учасники акції підпалили шини.
У поліції Львівської області підтвердили інформацію про перекриття руху.
"Справді, сьогодні о 10:30 близько 200 невідомих осіб перекрили трасу на Раву-Руську у селі Гряда. На 11:30 рух вже відновили, поліція забезпечує дотримання громадського порядку", – повідомила виданню ZAXID.NET речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.
Наразі немає інформації про затриманих.
Оновлено:
У зв'язку з інцидентом голова Львівської обладміністрації Олег Синютка та представники силових відомств області провели брифінг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як з'ясували співробітники поліції, жоден етнічний поляк в акції участі не брав.
"Ми зафіксували там осіб, які притягувалися [до відповідальності] за вживання наркотиків, а також підлітків 13-14 років, які навчаються львівських шкіл", - сказав начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.
Він також повідомив, що ця акція пов'язана з аналогічною спробою провести мітинг "на захист поляків" на українсько-польському кордоні 12 березня.
Поліція збирається відкрити кримінальне провадження за статтею "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
Начальник УСБУ у Львівській області Віктор Андрейчук заявив, що організатори та замовники цієї акції встановлені.
Глава ОДА вважає, що акція і інцидент з обстрілом польського консульства в Луцьку пов'язані.
"Не потрібно бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що постріл на Волині і ця акція планувалися як заворушення серед осіб польської національності, щоб продемонструвати міжнаціональні протиріччя у Львівській області", - заявив Синютка.
Начальник обласної поліції повідомив, що поліція почала затримувати учасників акції після того, як вони запалили шини.
"Спочатку вони ходили з пішого переходу, потім розгорнули плакати, а в подальшому спробували перекрити дорогу і палити шини, але в цей момент поліція втрутилася і припинила їх дії. Ми почали їх затримувати, вони розбігалися по полях і лісах, і ми їх там затримували", - розповів Середа.
Нагадаємо, у Рівненській області 18 березня копачі бурштину перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Варшава через що на перекритій трасі утворилася автомобільна черга довжиною два кілометри.
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