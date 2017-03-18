На Рівненщині копачі бурштину перекрили міжнародну трасу

У Рівненській області сьогодні вранці копачі бурштину перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Варшава.

"Трасу перекрили біля н. п. Клесів. Вимагають легалізації видобутку бурштину, а також вимагають інформацію про одного з їхніх товаришів. Кілька днів тому стався інцидент між копачами бурштину та правоохоронцями, в результаті якого одну людину забрали в поліцію... Блокують трасу з 9 ранку, тут зібралася велика черга автомобілів", - повідомляє телеканал "112 Україна".

Повідомляється, що "акція" заявлена як короткострокова. На місце її проведення обіцяли прибути чиновники Сарненської РДА, щоб вислухати вимоги.

Нагадаємо, у селищі Клесів Рівненської області поліцейські зупинили квадроцикл із причепленою до нього мотопомпою "кустарного" виробництва без номерних знаків. Копачі відбили в поліції мотопомпу та погрожували розправою.