На Рівненщині копачі бурштину перекрили міжнародну трасу
"Трасу перекрили біля н. п. Клесів. Вимагають легалізації видобутку бурштину, а також вимагають інформацію про одного з їхніх товаришів. Кілька днів тому стався інцидент між копачами бурштину та правоохоронцями, в результаті якого одну людину забрали в поліцію... Блокують трасу з 9 ранку, тут зібралася велика черга автомобілів", - повідомляє телеканал "112 Україна".
Повідомляється, що "акція" заявлена як короткострокова. На місце її проведення обіцяли прибути чиновники Сарненської РДА, щоб вислухати вимоги.
Нагадаємо, у селищі Клесів Рівненської області поліцейські зупинили квадроцикл із причепленою до нього мотопомпою "кустарного" виробництва без номерних знаків. Копачі відбили в поліції мотопомпу та погрожували розправою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків