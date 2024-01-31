Фермери Іспанії анонсували акції протесту через українську агропродукцію
Три найбільші аграрні профспілки Іспанії планують приєднатися до фермерських протестів, що проходять у низці країн Європи через дешеву агропродукцію "з третіх країн", у тому числі з України.
Про це пише liga.net з посиланням на пресреліз Сільськогосподарської асоціації молодих фермерів (ASAJA).
Так, ASAJA, COAG та UPA хочуть відновити протести, щоб "вимагати амбітного шокового плану, який містить заходи як на рівні ЄС, так і на рівні уряду Іспанії та автономних спільнот".
У спільній заяві йдеться про прагнення фермерів боротися з "нерегульованим ринком, на якому купується сільськогосподарська продукція з третіх країн за низькими цінами", що сприяє зниженню цін на продукти іспанських фермерів.
Очікується, що акції відбудуться "протягом найближчих тижнів".
Профспілки вимагатимуть:
- призупинення переговорів щодо угоди між ЄС та Mercosur (загальний ринок країн Південної Америки, до якого належать Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай),
- відмови від ратифікації угоди з Новою Зеландією про вільну торгівлю,
- призупинення переговорів з Австралією, Індією, Кенією, Мексикою та Чилі,
- посилення контролю на кордоні Іспанії з Марокко, щоб гарантувати, що сільськогосподарська продукція, що імпортується звідти, "відповідає внутрішнім правилам ЄС і тарифним ставкам, встановленим угодою про вільну торгівлю".