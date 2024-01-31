Фермери Іспанії анонсували акції протесту через українську агропродукцію

Про наміри заявили найбільші аграрні профспілки Іспанії.

Три найбільші аграрні профспілки Іспанії планують приєднатися до фермерських протестів, що проходять у низці країн Європи через дешеву агропродукцію "з третіх країн", у тому числі з України.

Про це пише liga.net з посиланням на пресреліз Сільськогосподарської асоціації молодих фермерів (ASAJA).

Так, ASAJA, COAG та UPA хочуть відновити протести, щоб "вимагати амбітного шокового плану, який містить заходи як на рівні ЄС, так і на рівні уряду Іспанії та автономних спільнот".

У спільній заяві йдеться про прагнення фермерів боротися з "нерегульованим ринком, на якому купується сільськогосподарська продукція з третіх країн за низькими цінами", що сприяє зниженню цін на продукти іспанських фермерів.

Очікується, що акції відбудуться "протягом найближчих тижнів".

Профспілки вимагатимуть: