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ПОЛІТИКА

Фермери Іспанії анонсували акції протесту через українську агропродукцію

31 січня 2024, 11:17
Фермери Іспанії анонсували акції протесту через українську агропродукцію
Фото: з вільного доступу
Про наміри заявили найбільші аграрні профспілки Іспанії.

Три найбільші аграрні профспілки Іспанії планують приєднатися до фермерських протестів, що проходять у низці країн Європи через дешеву агропродукцію "з третіх країн", у тому числі з України.

Про це пише liga.net з посиланням на пресреліз Сільськогосподарської асоціації молодих фермерів (ASAJA).

Так, ASAJA, COAG та UPA хочуть відновити протести, щоб "вимагати амбітного шокового плану, який містить заходи як на рівні ЄС, так і на рівні уряду Іспанії та автономних спільнот". 

У спільній заяві йдеться про прагнення фермерів боротися з "нерегульованим ринком, на якому купується сільськогосподарська продукція з третіх країн за низькими цінами", що сприяє зниженню цін на продукти іспанських фермерів.

Очікується, що акції відбудуться "протягом найближчих тижнів".

Профспілки вимагатимуть:

  • призупинення переговорів щодо угоди між ЄС та Mercosur (загальний ринок країн Південної Америки, до якого належать Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай),
  • відмови від ратифікації угоди з Новою Зеландією про вільну торгівлю,
  • призупинення переговорів з Австралією, Індією, Кенією, Мексикою та Чилі,
  • посилення контролю на кордоні Іспанії з Марокко, щоб гарантувати, що сільськогосподарська продукція, що імпортується звідти, "відповідає внутрішнім правилам ЄС і тарифним ставкам, встановленим угодою про вільну торгівлю".
Іспаніяакції протестуагропродукція

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