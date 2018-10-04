В офісі партії Надії Савченко проходять обшуки

Обшуки з квартири Савченко перемістилися в її офіс

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіс партії Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів та плануванні повалення держаної влади.

"Зараз проходить обшук в офісі. Там намагаються вилучити навіть її книги і публікації" — повідомив адвокат народної депутатки Олег Соловей, інформує "Українська правда".

Соловей уточнив, що обшук в офісі проводить інший слідчий, не той, хто проводив обшук у квартирі.

Адвокат назвав ці обшуки "безглуздими" та наголосив що "вони направлені, мабуть, на психологічний вплив".

Соловей не уточнив, коли розпочався цей обшук. Інший адвокат Надії Савченко Дмитро Бугай приїхав до офісу о 12:00.

Соловей не розповів, як проходили обшуки у квартирі Савченко та чи вилучили там якісь речі. Адвокат послався на таємницю слідства. Він також не відповів на питання, чи проходять обшуки у партійців Савченко.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці прийшли з обшуками до квартири арештованої депутатки Надії Савченко. Цю інформацію підтвердили в СБУ.