СБУ проводить обшук у квартирі Савченко
"В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська "Українським новинам".
Деталей Гітлянська не повідомила.
Інформацію про слідчі дії також повідомили в коментарі "Українській правді" адвокати Савченко.
Як раніше заявляла сама Надія Савченко, вона проживає в квартирі на столичному житловому масиві Троєщина із сестрою Вірою та матір'ю.
Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
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