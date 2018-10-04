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СБУ проводить обшук у квартирі Савченко

Деталі поки невідомі
Служба безпеки України проводить слідчі дії у квартирі депутата Верховної Ради Надії Савченко.
СБУ проводить обшук у квартирі Савченко Надія Савченко. Фото: AFP

"В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська "Українським новинам".

Деталей Гітлянська не повідомила.

Інформацію про слідчі дії також повідомили в коментарі "Українській правді" адвокати Савченко.

Як раніше заявляла сама Надія Савченко, вона проживає в квартирі на столичному житловому масиві Троєщина із сестрою Вірою та матір'ю.

Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

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10 04 2018 12:16
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