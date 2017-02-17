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В ООН оприлюднили звіт про сексуальне насильство в Криму і на Донбасі

Правозахисники ООН стурбовані сплеском сексуального насильства в Україні
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про випадки сексуального насильства в Україні, пов'язані з війною на Донбасі та анексією Криму.
В ООН оприлюднили звіт про сексуальне насильство в Криму і на Донбасі фото: obozrevatel.com

37-сторінкова доповідь охоплює період з 14 березня 2014 року по 31 січня 2017 року. Вона стосується всієї території України, в тому числі Криму і особливо окупованих терористами "ЛНР" і "ДНР" районів Донецької та Луганської областей.

Правозахисники ООН відзначають, що більшість випадків зґвалтування задокументовані в місцях позбавлення волі, як з боку незаконних збройних формувань, так і з боку урядових сил. "Деякі з цих злочинів можуть бути кваліфіковані як військові злочини", - зазначили в організації.

"У доповіді описані випадки побиття людей і ураження їх електричним струмом в області геніталій, зґвалтувань і загрози зґвалтувань, а також примусового оголення, яке використовувалося в ході допитів з метою вибити свідчення або покарати. Жертви розповідали, що люди, які їх допитували, погрожували затримати або викрасти, зґвалтувати, скалічити або вбити їх родичів, в тому числі дітей", - повідомили в прес-центрі ООН.

У доповіді також говориться, що на окупованих територіях сексуальне насильство використовувалося, щоб змусити ув'язнених уступити право на свою власність або виконати інші вимоги. Такі жертви, як зазначають правозахисники, позбавлені будь-якої підтримки і захисту.

Правозахисники ООН також підготували 29 конкретних рекомендацій Україні, НЗФ, Росії щодо запобігання сексуального насильства та забезпечення правосуддя для жертв.

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17 02 2017 21:58
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