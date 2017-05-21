В ОРДО заявили про намір "рятувати" підконтрольний Україні Маріуполь
Про це пише видання "Новости Донбасса" з посиланням на онлайн-ресурс, підконтрольний сепаратистам.
Зазначається, що ініціатором проведення форуму була Ірина Попова – "депутат парламенту "ДНР".
Участь у "Форумі" взяли близько 30 осіб, серед яких мешканці Маріуполя, які залишили місто "через політичні переслідування з боку влади, а також люди, які проживають там донині і приїхали у Донецьк спеціально для участі у заході".
Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info
Нагадаємо, глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив конкурс на "повну українізацію" міст області, переможець якого отримає 30 мільйонів гривень.
Від початку доби 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні АТО.
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