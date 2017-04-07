В ПАРЄ проросійські депутати об’єднуються в окрему політичну групу, - ЗМІ
Політичну групу за назвою "Вільні демократи" мали створити ще в червні, але її створення заблокували через помилки організаторів: депутати знайшли плагіат в установчих документах, а члени нової групи вчасно не вийшли зі своїх політичних груп. Очікується, що процес завершиться на осінній сесії, - повідомляє "Європейська правда"
До її складу мають увійти 24 депутати з різних фракцій, що раніше підтримували позицію Росії та Азербайджану, а очолить її італієць Адель Гамбаро.
Фото:eurointegration.com.ua
В разі створення проросійська група отримує місце в президентському комітеті та в Бюро асамблеї, квоту керівників комітетів і доповідачів, яких намагатиметься призначати на питання, критично важливі для Баку та Москви, а також згодом може претендувати на посаду президента ПАРЄ за квотним принципом.
Примітно, що на посаду генерального секретаря групи номіновано скандально відомого Тьєррі Маріані, проросійського екс-депутата з Франції, який цього року зазнав поразки на парламентських виборах. Маріані відомий як ключовий лобіст російських інтересів в ПАРЄ. Він неодноразово очолював делегації парламентарів, що відвідували Крим попри протести Києва.
Наразі Маріані зберігає статус члена ПАРЄ, тому фігурує також серед представників даної групи. Але навіть після заміни складу французької делегації він, імовірно, залишиться в асамблеї – секретарі усіх інших політичних груп є оплачуваними співробітниками секретаріату ПАРЄ.
Нагадаємо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
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