В повітрі України та ЄС зросла кількість радіотоксичного ізотопу

За нормальних умовах цей ізотоп не фіксується взагалі

Вимірювальні комплекси АЕС України АСКРО, українського гідрометеорологічного центру та спеціалізовані підрозділи радіаційного моніторингу у країнах ЄС виявили в повітрі радіоізотоп Рутенію.

В Україні, а також у Швейцарії, Польщі, Італії, Німеччині, Австрії, Чехії та Франції було зареєстровано радіоізотоп Рутенію "Рутеній-106" у вигляді аерозолю, повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Концентрація в м. Київ становить 1-2,2 мБк/м3. Допустима концентрація цього ізотопу складає 500 мБк/м3. Таким чином, концентрація Рутенію-106 в Києві суттєво нижча допустимого рівня, хоча за нормальних умовах цей ізотоп не фіксується взагалі. За оцінками, зростання концентрації ізотопу радіонукліду відбулося в перших числах жовтня.

Рутеній-106 використовується в медичній галузі при лікуванні онкозахворювань очей. Також цей ізотоп застосовують в якості еталонного джерела при перевірці приладів радіаційного контролю та у паливних елементах супутників. За своєю радіотоксичністю Рутеній-106 знаходиться в одному ряду з Цезієм-137.

"На сьогодні, можна стверджувати, що подія не пов’язана із роботою АЕС України, оскільки при будь-якому радіаційному викиді на енергоблоках АЕС, в навколишньому середовищі, реєструвалися б в, першу чергу, радіоізотопи йоду, цезію та радіоактивних інертних газів, що наразі не фіксується. Ситуацію можна назвати контрольованою, але такою, що вимагає проведення широкомасштабних досліджень з залученням спеціалізованих підрозділів радіаційної безпеки", – розповідають в центрі.

На думку експертів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, вплив на здоров’я українців цього інциденту можна вважати мінімальним.

Нагадаємо, в серпні експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки виявили невелике підвищення радіаційного фону біля Кропивницького, в основному з радіонуклідом техногенного походження цезієм-137 (Cs-137).