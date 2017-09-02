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В районі Авдіївки поранено місцевого жителя, бойовики знову ведуть обстріл

Бойовики нанесли черговий удар по "старій" частині міста
Внаслідок обстрілу Авдіївки (Донецька область), який бойовики здійснили 9 лютого, постраждав місцевий житель.
В районі Авдіївки поранено місцевого жителя, бойовики знову ведуть обстріл Фото:pravda.com.ua

"Бойовики нанесли черговий удар по "старій" частині міста близько 14:40. Постраждали вул. Соборна та Тургенєва. Осколкове поранення отримав чоловік 1967 року народження. На місці події працює поліція", - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначається, на момент обстрілу Авдіївки чоловік перебував у власному дворі по вул. Соборній. Наразі з пораненнями руки та лопатки його госпіталізовано у міську лікарню.

"Крім того, руйнувань зазнали будинки 12 та 14 по вул. Тургенєва. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості важких озброєнь по обидва боки від лінії розмежування на Донбасі.
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09 02 2017 18:16
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