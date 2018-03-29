НОВИНИКористувачі Telegram зіштовхнулись з проблемами у роботі з месенджером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В роботі месенджера Telegram стався збій
Про збої повідомили користувачі в ряді країн ЄС, Україні, Росії та Білорусі
Фото: iPhones.ru
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Наші користувачі в Європі, на Близькому Сході та країнах СНД відчувають проблеми зі з’єднанням. Ми працюємо над вирішенням даної проблеми і надіємось повернути вас онлайн як тільки це буде можливо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, суд Москви в понеділок, 16 жовтня, оштрафував Telegram на 800 тис. рублів за відмову виконати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.
Нагадаємо, минулого року глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram на території країни.
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29 03 2018 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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