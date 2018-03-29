В роботі месенджера Telegram стався збій

Про збої повідомили користувачі в ряді країн ЄС, Україні, Росії та Білорусі

Користувачі Telegram зіштовхнулись з проблемами у роботі з месенджером.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наші користувачі в Європі, на Близькому Сході та країнах СНД відчувають проблеми зі з’єднанням. Ми працюємо над вирішенням даної проблеми і надіємось повернути вас онлайн як тільки це буде можливо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд Москви в понеділок, 16 жовтня, оштрафував Telegram на 800 тис. рублів за відмову виконати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.

Нагадаємо, минулого року глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram на території країни.