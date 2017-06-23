В Росії хочуть заборонити Telegram

Глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram.

У відкритому листі, який опубліковано на сайті Роскомнадзора, йдеться про те, що глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров особисто попередив Павла Дурова, адміністрацію Telegram і користувачів про блокування месенджера, в разі, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.

"Вимога одна, і воно просте: заповнити надіслану анкету відомостями про компанію, яка управляє Telegram, і офіційно направити в Роскомнадзор для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Однак досі ми не отримали від адміністрації месенджера ніякої відповіді", - йдеться в листі.

Жаров заявив, що в іншому випадку Telegram в Росії повинен бути заблокований.

Практично кожен день Роскомнадзор направляє "за всіма доступними адресами Telegram" листи з роз'ясненнями вимог російського закону про організаторів поширення інформації, однак час, відведений Роскомнадзор законом на прийняття рішення, закінчується.

Нагадаємо, що в Росії заблокували і за деякий час розблокували домен Google. Користувачі декількох операторів зв'язку поскаржилися на блокування доступу до сайту google.ru на вимогу "Роскомнадзора".