Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Росії хочуть заборонити Telegram

Жаров попередив засновника Telegram Павла Дурова
Глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров пригрозив заблокувати Telegram.
В Росії хочуть заборонити Telegram Фото: Telegram

У відкритому листі, який опубліковано на сайті Роскомнадзора, йдеться про те, що глава "Роскомнадзора" Олександр Жаров особисто попередив Павла Дурова, адміністрацію Telegram і користувачів про блокування месенджера, в разі, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.

"Вимога одна, і воно просте: заповнити надіслану анкету відомостями про компанію, яка управляє Telegram, і офіційно направити в Роскомнадзор для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Однак досі ми не отримали від адміністрації месенджера ніякої відповіді", - йдеться в листі.

Жаров заявив, що в іншому випадку Telegram в Росії повинен бути заблокований.

Практично кожен день Роскомнадзор направляє "за всіма доступними адресами Telegram" листи з роз'ясненнями вимог російського закону про організаторів поширення інформації, однак час, відведений Роскомнадзор законом на прийняття рішення, закінчується.

Нагадаємо, що в Росії заблокували і за деякий час розблокували домен Google. Користувачі декількох операторів зв'язку поскаржилися на блокування доступу до сайту google.ru на вимогу "Роскомнадзора".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 13:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.