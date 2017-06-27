В СБУ кажуть, що хакерські атаки організовані з території Росії
У безпековому відомтсві припускають, що атаки організовані з території Росії або з окупованих територій Донбасу, заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, повідомляє "24 Канал".
За даними СБУ, основні атаки здійснені на банківську сферу та інфраструктуру. За їхньою інформацією, атакована також "Укрзалізниця".
Нагадаємо, комп'ютерний вірус, який 27 червня атакував багато компаній в Україні. Жертвами вірусної атаки стали ряд енергетичних компаній, зокрема "Укренерго" і ДТЕК, а також мережі магазинів, банки, "Укртелеком", "24 Канал".
Як вдалося з'ясувати, вірус називається mbr locker 256, інформує "112 Україна".
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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